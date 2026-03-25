Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Fahrzeug angezündet, Sachbeschädigung, Dieseldiebstahl, alkoholisiert im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 30-jährige VW-Fahrerin die Doktor-Max-Bühler-Straße. Dabei erkannte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 20-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 30-Jährige fuhr auf die 20-Jährige auf und schob deren Opel auf einen davor fahrenden 34-Jährigen Seat-Fahrer auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug angezündet

Am Mittwochmorgen gegen 02:30 Uhr setzte ein bislang unbekannter Vandale einen geparkten VW in der Gymnasiumstraße in Brand. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrzeugbrand aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Crailsheim: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr wurde ein 55-jähriger VW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug mit etwa 2,3 Promille Atemalkohol führte. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der 55-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wallhausen/Hengstfeld: Sachbeschädigungen

Am Donnerstag wurden in Hengstfeld und Michelbach an mehreren Örtlichkeiten Sachbeschädigungen durch Unbekannte vorgenommen. Auf einem Spielplatz in der Ringstraße in Hengstfeld wurden mehrere Sitzbänke, ein Baum, die Fassade einer Schutzhütte beschädigt. Ib Michelbach in der Schlossstraße wurde ein Schutzzaun zum Bach an einem Spielplatz sowie eine Grillstelle beschädigt. Zwischen den beiden Örtlichkeiten wurden mehrere Verkehrszeichen zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rot am See unter 07955 454 in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Diebstahl von Kraftstoff

Auf dem Parkplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Heilbronn wurde zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 4:45 Uhr, aus dem Tank einer Volvo-Sattelzugmaschine mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Insgesamt geht man von einem Schaden im unteren vierstelligen Bereich aus. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 07904 94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.

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