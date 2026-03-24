Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Diebstahl von Baustellengelände

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer die L1001 von Schrozberg in Richtung Blaufelden, als er in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und daraufhin ins Schleudern geriet. Anschließend wurde das Fahrzeug über die Fahrbahn abgewiesen, wodurch das Fahrzeug schließlich links von der Fahrbahn in einem Grünstreifen zum Stehen kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustellengelände

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, wurden in der Straße "Im Lehen" von einem Baustellengelände eines Hauses mehrere Pakete Fliesen sowie mehrere Säcke Fliesenkleber durch einen Unbekannten entwendet. Insgesamt wird von einem Wert von mehreren hundert Euro ausgegangen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell