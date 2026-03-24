Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Passanten bepöbelt, Verkehrsunfälle, Autobahn aufgrund Schwertransports vorübergehend gesperrt

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Aalen (ots)

Satteldorf: Alkoholisierter Mann bepöbelt Passanten

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr wurde der Polizei ein stark alkoholisierter Mann gemeldet, welcher im Bereich der Industriestraße zu Fuß unterwegs war und wiederholt Passanten anpöbelte. Vor Ort stellten die Beamten einen 45-jährigen Mann fest, welcher dort tatsächlich stark alkoholisiert immer wieder Passanten bepöbelte. Dem 45-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, diesem kam er jedoch nicht nach. Er zeigte sich weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten und anderen Fußgängern, weshalb der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Der 45-Jährige wurde in Polizeigewahrsam verbracht, gegen Ihn wurden entsprechende Srafverfahren eingeleitet.

Vellberg: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag 16:15 Uhr und Montag 14:45 Uhr die Hauswand einer Kfz-Werkstatt in der Mühlenstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein alkoholsierter und unter Betäubungsmitteleinfluss stehender 33-jähriger Pedelec-Fahrer die Steinbacher Straße. Bei dem Versuch einen Bus zu überholen streifte der 33-Jährige diesen und stürzte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Pedelec so umgebaut war, dass es motorisiert betrieben werden konnte. Bei dem 33-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er verblieb zur weiteren Behandlung in einer Klinik.

Schwäbisch Hall: Autobahn aufgrund eines Schwertransports vorübergehend gesperrt

Am Montagmorgen gegen 03:15 Uhr befuhr ein Schwertransport die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Wolpertshausen stellte der 37-jährige Fahrer des Schwertransports fest, dass er mit seinem Fahrzeug eine dortige Brücke nicht passieren kann. Er parkte seinen Schwertransport deshalb auf dem Standstreifen. Bei einer Kontrolle durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass der Schwertransport keine notwendige Sondergenehmigung für die Fahrt vorweisen konnte. Da das Fahrzeug auf der Autobahn nicht wenden konnte, musste die Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Wolpertshausen zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 05 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Schwertransport wurde dann rückwärtsfahrend auf den Parkplatz Reußenberg begleitet. Dort wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, bis eine entsprechende Sondergenehmigung vorgelegt werden kann

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