Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Unfälle - Illegale Müllentsorgung - Widerstand und Beleidigung - Auto zerkratzt - Kradfahrer gefährdet - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Aspach/Großaspach: Unfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, 18:30 Uhr bis Montag, 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der in der Strümpfelbacher Straße geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Aspach: Illegale Müllentsorgung

Am Montag, gegen 13:00 Uhr meldeten Zeugen diversen Abfall im Waldgebiet Löwensteiner Berge, südlich von Schönenbühl am "Vorderer Berg". Dort entsorgten Unbekannte unter anderem Bauschutt, Farbe, Kunststoffe und Elektroschrott in größerer Menge. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Murrhardt: Widerstand und Beleidigung

Ein 30-jähriger Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, randalierte am Montagmorgen vor dem Polizeiposten Murrhardt. Als Polizisten den Mann ansprachen, beleidigte er diese, zeigte ihnen den Mittelfinger und drohte lautstark sie und ihre Familien umbringen zu wollen. Aufgrund des aggressiven und sprunghaften Verhaltens wurde der 30-Jährige vorläufig in polizeilichen Gewahrsam genommen und sollte kurze Zeit später in einer Fachklinik vorgestellt werden. Zum Transport dorthin weigerte sich der 30-Jährige in den Streifenwagen einzusteigen und trat gegen das Dienstfahrzeug, so dass unmittelbarer Zwang angewendet werden musste. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Er setze seine Beleidigungen und Drohungen gegen die Polizisten jedoch unbeirrt fort. Der Mann wurde in ärztliche Obhut übergeben und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Burgstraße ein geparkter Renault von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Von der Straße abgekommen

Ein 79 Jahre alter Dacia-Fahrer befuhr am Montag gegen 12:15 Uhr die Gottlob-Bauknecht-Straße und kam hierbei alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Anschließend prallte er gegen einen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt, der Dacia musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Friedensstraße vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtüre einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Fellbach-Schmiden: Kradfahrer durch Autofahrer gefährdet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einer Verkehrsgefährdung am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Bereich Höhenstraße / Wilhelm-Pfitzer-Straße / Schaflandstraße. Ein Renault-Fahrer soll zunächst einen Motorradfahrer beim Spurwechsel geschnitten haben. Anschließend soll er versucht haben, einen weiteren Motorradfahrer zu überholen. Als er diesen Überholversuch aufgrund von Gegenverkehr abbrechen musste, soll dieser ebenfalls gefährdet worden sein. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach-Schmiden: Fahrzeugbrand

In der Nacht auf Dienstag gegen 1:30 Uhr geriet ein in der Salierstraße geparkter Mercedes aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

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