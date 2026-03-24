Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rettungskräfte angegangen und Baucontainer beschmiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Rettungskräfte angegangen

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einer vermeintlich bewusstlosen Person in der Buchstraße gerufen. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes hatte sich der Mann aufgerappelt und saß an der Örtlichkeit. Als die Rettungswagenbesatzung den Mann in den Rettungswagen bringen wollte, begann er die Rettungskräfte zu beleidigen und nach diesen zu schlagen. Da sich der 71-jährige Mann nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei verständigt. Diese nahm den aggressiven Mann in Polizeigewahrsam.

Ellwangen: Baucontainer beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Freitag und Dienstag einen Baucontainer im Jägerweg mit schwarzer Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Vandalen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

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