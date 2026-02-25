PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Holthausener Straße;

Tatzeit: 24.02.2026, zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der vergangenen Nacht widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus an der Holthausener Straße in Velen-Ramsdorf. Die Einbrecher entwendeten dort zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 07:26

    POL-BOR: Reken - Nachtrag zur Lkw-Bergung - Straße wieder freigegeben

    Reken (ots) - Die Straßensperrung in Reken, im Bereich der Unterführung der Bahnlinie auf der Bahnhofstraß konnte aufgehoben werden. Der Lkw wurde geborgen. Die Fahrbahn ist wieder frei. (jh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh), Markus Hüls (mh), Peter Lefering (pl), Thorsten Ohm ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:19

    POL-BOR: Bocholt - Gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nordstraße; Tatzeit: 16.02.2026, 17.15 Uhr; Am Rosenmontag, 16.02.2026, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Nordstraße in Bocholt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher war nach jetzigem Ermittlungsstand gemeinsam mit Freunden unterwegs, als er von vier bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren