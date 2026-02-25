POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen
Velen (ots)
Tatort: Velen-Ramsdorf, Holthausener Straße;
Tatzeit: 24.02.2026, zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der vergangenen Nacht widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus an der Holthausener Straße in Velen-Ramsdorf. Die Einbrecher entwendeten dort zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell