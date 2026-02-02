PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Über zwei Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stoppten Polizeibeamte einen Autofahrer in der Schneiderstraße. Den Beamten fiel auf, dass es in dem Fahrzeug stark nach Alkohol roch. Der Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer betrunken sein könnte, bestätigte sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Betrunkene musste sein Auto stehen lassen und die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die US-Militärpolizei unterstütze den Einsatz. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

