Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrerin unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr fiel einer Streife der Polizei in der Weberstraße ein mit zwei Personen besetzter Roller auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 27-jährigen Fahrerin aus dem Stadtgebiet Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Den Konsum von Betäubungsmitteln räumte die Frau ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell