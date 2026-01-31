PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Betrug Mittels gefälschtem Mobiltelefons

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Mennonitenstraße zu einem Betrugsdelikt. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter in Polnisch angesprochen.

Der Unbekannte, ein etwa 40 - 50 Jahre alter Mann gab an, dringend Bargeld für Kraftstoff zu benötigen, um nach Hause fahren zu können. Im Gegenzug bot er dem Geschädigten ein angeblich originalverpacktes IPhone16 Pro Max an. Der 31-Jährige ging auf das Angebot ein und übergab dem Täter 300 Euro in bar.

Nach der Übergabe entfernte sich der Täter mit seiner ca. 40 Jahre alten Begleiterin in einem dunklen Kombi mit deutscher Zulassung vom Tatort. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass es sich bei dem erhaltenen Mobiltelefon um ein Plagiat handelte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Normale Statur, südosteuropäische Herkunft mit dunklem Haar und kurzem Bart - evtl. Bosnier, dunkle Kleidung, auffälliger Goldschmuck.

Beschreibung der Begleiterin:

Normale Statur, südosteuropäische Herkunft, dunkle Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Tel.: 0631-3690 entgegen.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

