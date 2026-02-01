Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore
Kaiserslautern (ots)
Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg endete am Samstagabend mit einem 1:3 für die Gastmannschaft. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz rund um die Fußballpartie im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, waren Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht zu vermeiden.
