Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore

Kaiserslautern (ots)

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg endete am Samstagabend mit einem 1:3 für die Gastmannschaft. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz rund um die Fußballpartie im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion ohne besondere Vorkommnisse. Wie bei Veranstaltungen auf dem Betzenberg üblich, waren Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet nicht zu vermeiden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

