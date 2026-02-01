POL-PDKL: Fußball: Viel Verkehr - viele Tore

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 in der Lauterstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 2 und 3.30 Uhr stoppten die Beamten mehrere Fahrzeuge, die auf dem Weg in Richtung Berliner Straße waren. Dabei hatten sie es kurz nach 3 Uhr mit einem Autofahrer zu tun, der eine deutliche "Alkoholfahne" hatte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 24-Jährigen einen ...

mehr