POL-BOR: Reken - Nachtrag zur Lkw-Bergung - Straße wieder freigegeben
Reken (ots)
Die Straßensperrung in Reken, im Bereich der Unterführung der Bahnlinie auf der Bahnhofstraß konnte aufgehoben werden. Der Lkw wurde geborgen. Die Fahrbahn ist wieder frei. (jh)
