POL-BOR: Reken - Nachtrag zur Lkw-Bergung - Straße wieder freigegeben

Borken (ots) - Tatort: Borken, Gildenstraße / Zwei-Linden-Weg / An der Nathe / Hermann-Hesse-Straße / Benningsweg; Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 17.00 Uhr und 24.02.2026, 08.00 Uhr; Im Raum Borken kam es in der vergangenen Nacht zu mehreren Aufbrüchen von Firmentransportern. In allen Fällen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Teilweise konnten die Täter Beute machen. Die ...

