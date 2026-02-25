PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nachtrag zur Lkw-Bergung - Straße wieder freigegeben

Reken (ots)

Die Straßensperrung in Reken, im Bereich der Unterführung der Bahnlinie auf der Bahnhofstraß konnte aufgehoben werden. Der Lkw wurde geborgen. Die Fahrbahn ist wieder frei. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

