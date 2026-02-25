PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bahnhofstraße/Dorfstraße, Straßensperrung

Reken (ots)

Im Bereich der Unterführung der Bahnlinie auf der Bahnhofstraße zwischen Klein-Reken und Bahnhof-Reken hat sich ein LKW festgefahren. Der Frühverkehr wird durch die Blockade erheblich gestört sein; bitte umfahren sie den Bereich großräumig.

Das Befreien des Lkw wird nach erster Schätzung mindestens 2 Stunden dauern. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw

