Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bahnhofstraße/Dorfstraße, Straßensperrung

Reken (ots)

Im Bereich der Unterführung der Bahnlinie auf der Bahnhofstraße zwischen Klein-Reken und Bahnhof-Reken hat sich ein LKW festgefahren. Der Frühverkehr wird durch die Blockade erheblich gestört sein; bitte umfahren sie den Bereich großräumig.

Das Befreien des Lkw wird nach erster Schätzung mindestens 2 Stunden dauern. Es wird nachberichtet.

