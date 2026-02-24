PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordstraße;

Tatzeit: 16.02.2026, 17.15 Uhr;

Am Rosenmontag, 16.02.2026, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Nordstraße in Bocholt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher war nach jetzigem Ermittlungsstand gemeinsam mit Freunden unterwegs, als er von vier bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen und geschubst wurde. Der Jugendliche stürzte zu Boden. In der Folge schlugen und traten die Täter weiter auf ihn ein. Zwei erwachsene Zeugen beobachteten den Vorfall und verschreckten die Täter. Diese flüchteten in einen naheliegenden Kiosk und konnten bei Eintreffen der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugen vergewisserten sich anschließend, dass es dem Geschädigten zunächst den Umständen entsprechend gut ging. Ein Austausch der Personalien fand nicht statt. Aufgrund anhaltender Schmerzen begab sich der Geschädigte später selbstständig in ein Krankenhaus. Dort wurde er als schwer verletzt eingestuft und stationär behandelt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle vier Personen waren männlich, etwa 18 bis 21 Jahre alt, hatten schwarze Haare, dunkle Augen sowie einen dunklen Oberlippenbart. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet. Keiner der Täter trug ein Kostüm. Die Polizei bittet die Zeugen, oder weitere Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, sich bei dem Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

