Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Acht Transporter aufgebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Gildenstraße / Zwei-Linden-Weg / An der Nathe / Hermann-Hesse-Straße / Benningsweg;

Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 17.00 Uhr und 24.02.2026, 08.00 Uhr;

Im Raum Borken kam es in der vergangenen Nacht zu mehreren Aufbrüchen von Firmentransportern. In allen Fällen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Teilweise konnten die Täter Beute machen. Die Tatorte liegen in Borken an der Gildenstraße, am Zwei-Linden-Weg und an der Hermann-Hesse-Straße. In Borken-Weseke wurden zwei Fahrzeuge am Benningsweg angegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Feststellungen in den genannten Wohngebieten gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

