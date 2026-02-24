Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hemdener Weg/ Up de Welle;

Unfallzeit: 23.02.2026, 07.35 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah am gestrigen Montag eine 17-jährige Fahrradfahrerin in Bocholt. Die junge Bocholterin war mit ihrem Rad auf dem Weg zur Schule, als sie gegen 07.35 Uhr den Kreisverkehr Hemdener Weg/ Up de Welle befuhr. Zeitgleich fuhr ein Pkw vom Hemdener Weg aus südlicher Richtung in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Radfahrerin. Nur durch eine ausweichende Lenkbewegung konnte die 17-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Durch das Fahrmanöver zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Unfallverursacher oder Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell