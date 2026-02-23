PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vollsperrung B67 in Fahrtrichtung Münster
Dülmen in Höhe Kreuz Borken

Reken (ots)

Aufgrund der Bergung eines Lastkraftwagens werden am Kreuz Borken die beiden Abfahrten von der A31 auf die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen für die kommenden Stunden gesperrt.

Zudem wird die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen ab Kreuz Borken gesperrt. Der Verkehr wird auf die A31 umgeleitet.

Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich bis in die Nachtstunden an.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

  • 23.02.2026 – 14:03

    POL-BOR: Rhede - Einbrecher hebeln Tür auf

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Kettelerstraße; Tatzeit: zwischen 22.02.2026, 21.00 Uhr, und 23.02.2026, 10.30 Uhr; In ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Rhede. Um in das Gebäude an der Kettelerstraße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:01

    POL-BOR: Rhede - Vandalismus an Schulgebäude

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede-Krechting, Finkestraße; Tatzeit: zwischen 20.02.2026,16.00 Uhr, und 23.02.2026, 07:00 Uhr; Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Außenwände einer Schule und einer Turnhalle in Rhede. Das Geschehen spielte sich an der Finkestraße im Ortsteil Krechting ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:44

    POL-BOR: Heek - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

    Heek (ots) - Tatort: Heek, Gleisweg; Tatzeit: zwischen 21.02.2026, 16.00 Uhr und 22.02.2026, 12.00 Uhr; Eine Batterie und Diesel aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Heek. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag stand das Fahrzeug auf einer frei zugänglichen Baustelle an der Straße Gleisweg. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen Tankdeckel sowie eine Abdeckung zur Walze und ...

    mehr
