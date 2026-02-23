Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vollsperrung B67 in Fahrtrichtung Münster

Dülmen in Höhe Kreuz Borken

Reken (ots)

Aufgrund der Bergung eines Lastkraftwagens werden am Kreuz Borken die beiden Abfahrten von der A31 auf die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen für die kommenden Stunden gesperrt.

Zudem wird die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen ab Kreuz Borken gesperrt. Der Verkehr wird auf die A31 umgeleitet.

Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich bis in die Nachtstunden an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell