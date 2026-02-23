POL-BOR: Rhede - Einbrecher hebeln Tür auf
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Kettelerstraße;
Tatzeit: zwischen 22.02.2026, 21.00 Uhr, und 23.02.2026, 10.30 Uhr;
In ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Rhede. Um in das Gebäude an der Kettelerstraße zu gelangen, hatten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
