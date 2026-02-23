PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vandalismus an Schulgebäude

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Krechting, Finkestraße;

Tatzeit: zwischen 20.02.2026,16.00 Uhr, und 23.02.2026, 07:00 Uhr;

Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Außenwände einer Schule und einer Turnhalle in Rhede. Das Geschehen spielte sich an der Finkestraße im Ortsteil Krechting ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

