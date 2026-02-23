POL-BOR: Rhede - Vandalismus an Schulgebäude
Rhede (ots)
Tatort: Rhede-Krechting, Finkestraße;
Tatzeit: zwischen 20.02.2026,16.00 Uhr, und 23.02.2026, 07:00 Uhr;
Mit Farbe beschmiert haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Außenwände einer Schule und einer Turnhalle in Rhede. Das Geschehen spielte sich an der Finkestraße im Ortsteil Krechting ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
