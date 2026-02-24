POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Pkw

Reken (ots) - Aufgrund der Bergung eines Lastkraftwagens werden am Kreuz Borken die beiden Abfahrten von der A31 auf die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen für die kommenden Stunden gesperrt. Zudem wird die B67 in Fahrtrichtung Münster / Dülmen ab Kreuz Borken gesperrt. Der Verkehr wird auf die A31 umgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich bis in die ...

mehr