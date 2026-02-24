PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Schwartenkamp;

Tatzeit: 23.02.2026, zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr;

Einen Rucksack aus einem weißen Ford Fiesta gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Dazu kam es Montagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr an der Straße Am Schwartenkamp. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere des Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

