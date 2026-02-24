POL-BOR: Bocholt - Unfall mit geparkten Pkw
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Römerstraße;
Unfallzeit: zwischen dem 18.02.2026, 08.00 Uhr und 19.02.2026, 20.00 Uhr;
Nach einem Unfall mit einem roten Peugeot davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend an der Römerstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen vorne links und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
