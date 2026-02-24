PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall mit geparkten Pkw

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Römerstraße;

Unfallzeit: zwischen dem 18.02.2026, 08.00 Uhr und 19.02.2026, 20.00 Uhr;

Nach einem Unfall mit einem roten Peugeot davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend an der Römerstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen vorne links und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

