Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Brennender PKW in Garage

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Heiligenhaus (ots)

In einer Garage eines Einfamilienhauses in Heiligenhaus ist am Montagmorgen ein PKW in Brand geraten. Das Feuer drohte auf die Garage und das Wohnhaus überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden und das Feuer mit umfangreichen Löschmaßnahmen unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Am Montag, den 16.03.2026, wurde die Feuerwehr Heiligenhaus um 09:40 Uhr zur Eifelstraße im Stadtteil Oberilp alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein brennender PKW in voller Ausdehnung festgestellt, welcher in einer Garage abgestellt war. Das Feuer drohte auf die Garage und das Wohnhaus überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Feuer nach rund 30 Minuten unter Kontrolle

Gegen 10:10 Uhr war das das Feuer unter Kontrolle. Es schlossen sich umfangreiche Lüftungsmßnahmen an. Um 10:53 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Das Einfamilienhaus wurde anschließend weiter belüftet. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Eigentümerin kümmert sich eigenständig um eine vorübergehende Unterbringung. Gegen 11:40 Uhr haben die letzten Fahrzeuge die Einsatzstelle an der Eifelstraße verlassen.

Eingesetzte Kräfte

Die Rhönstraße wurde durch die Polizei im Bereich der Eifelstraße während des Einsatzes der Feuerwehr voll gesperrt. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Städte Ratingen/ Heiligenhaus und die Polizei.

Aussagen zur Brandursache trifft ausschließlich die Kreispolizeibehörde Mettmann.

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