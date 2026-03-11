Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Kreis testet die Warnkonzepte

Heiligenhaus (ots)

Am Donnerstag, 12. März, findet der nächste landesweite Warntag statt. Ab 11 Uhr löst die Leitstelle die Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung und zur Entwarnung aus. Testwarnungen werden zudem über Smartphone-Apps verbreitet sowie über Cell Broadcast, so dass dafür vorbereitete Mobiltelefone auch ohne installierte Programme einen Alarm auslösen.

In Heiligenhaus und im Kreis Mettmann wird das Sirenennetz seit mehreren Jahren modernisiert. Dabei werden auch bestehende Lücken geschlossen, da Sirenensignale nach wie vor als maßgebliche Warnmöglichkeit angesehen werden. Sirenen wird ein Weckeffektzugeschrieben. Deren Ton erregt Aufmerksamkeit und weckt die Bewohner gegebenenfalls aus dem Schlaf. Gerade nachts sind im Normalfall Fernseher und Radio ausgeschaltet und das Handy kann abgeschaltet sein. Der Heulton einer Sirene ist davon unabhängig.

Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall "Entwarnung" bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handeltes sich um das eigentliche Warnsignal, welches bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11.12Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen im Ernstfall bei einer Auslösung der Sirenengeschlossene Räume aufsuchen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (Radio Neandertal und WDR 2) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Der Kreis Mettmann kann das Programm von Radio Neandertal unterbrechen und selbst Informationeneinsprechen, auch dies wird am Warntag getestet. Die Bürgerinnen und Bürgerwerden gebeten, die Notrufnummern 110 und 112 nur in Notfällen zu wählen.

Am Warntag werden zudem die für Smartphones konzipierten Warn-Apps wie "Nina","Katwarn" und "Biwapp" sowie per Cell Broadcast einen zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aktivierten Probealarm anzeigen. Auch im Kreis Mettmann werden bei Schadensereignissen auf diesem Weg Warnungen verbreitet.

Weitere Informationen zum Warntag und zu den Sirenensignalen gibt es im Internetunter www.warnung.nrw.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell