Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Einsatzbilanz der Feuerwehr Heiligenhaus zum Jahresende

Heiligenhaus (ots)

Zwischen dem 24. Dezember 2025 und dem Morgen des 1. Januar 2026 06:00 Uhr, verliefen die Weihnachtstage und der Jahreswechsel für die Feuerwehr Heiligenhaus einsatzreich. In diesem Zeitraum wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 26 Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Das Einsatzspektrum reichte von technischen Hilfeleistungen über Brandeinsätze bis hin zu ausgelösten Brandmeldeanlagen.

Einsätze an den Weihnachtstagen

Während der Weihnachtstage kam es unter anderem zu einer Türöffnung und zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Zudem wurden die Einsatzkräfte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage an der Carl-Fuhr-Straß alarmiert. Ursache war eine defekte Maschine mit Rauchentwicklung. Die Maschine wurde außer Betrieb genommen, der betroffene Bereich im Anschluss mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.

Wetterbedingte Hilfeleistungen

Mehrere Einsätze waren wetterbedingt. Auf der Abtskücher Straße, der Elisabeth-Selbert-Straße, der Feldstraße sowie weiteren Straßen wurden Bäume von der Fahrbahn oder Gehwegen beseitigt. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr zu einem vermutlichen Kaminbrand alarmiert. Bei der Kontrolle konnten jedoch keine Feststellungen gemacht werden. Weitere Einsätze betrafen unter anderem ausgelaufene Betriebsmittel, sowie kleinere technische Hilfeleistungen.

Erhöhtes Einsatzaufkommen zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel stieg das Einsatzaufkommen deutlich an. Am Silvester- und Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr Heiligenhaus mehrfach zu Brandeinsätzen aus. In den meisten Fällen handelte es sich um wiederentzündete Feuerwerkskörper, die bereits entsorgt worden waren. An der Einsatzstelle Ehemannshof 20 brannte ein 1.100-Liter-Müllcontainer, der durch die Einsatzkräfte gelöscht wurde. Bei einem gemeldeten Vegetationsbrand beschränkten sich die Maßnahmen auf eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera, an der Rheinlandstraße 24 stand ein Papiercontainer in Brand. An der Hauptstraße 20 standen mehrere 1.100-Liter-Müllcontainer in Brand, das Feuer hatte bereits auf angrenzendes Buschwerk übergegriffen. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Feuerwehr weist darauf hin, Pyrotechnik erst nach vollständigem Auskühlen in Müllcontainern oder Mülltonnen zu entsorgen, um Brände und Gefährdungen zu vermeiden.

Ölspur an Silvester

Am Mittag des Silvestertages wurde die Feuerwehr zu einer längeren Ölspur alarmiert, die sich über den Südring, die Hauptstraße, die Westfalenstraße sowie die Jahnstraße erstreckte. Das ausgelaufene Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen, zeitweise waren Straßensperrungen erforderlich. Nach rund zwei Stunden konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken.

Einsatzkräfte feierten an der Feuerwache

Auch in diesem Jahr verbrachten ehrenamtliche Kräfte zusammen mit ihren Familien und Partnern den Jahreswechsel auf der Feuerwache. Bereits seit vielen Jahren feiern Kameradinnen und Kameraden, die sich ohnehin einsatzbereit halten, in der Feuerwache. So müssen diese im Einsatzfall nicht erst zur Wache kommen um die Fahrzeuge zu besetzen, sondern können umgehend ausrücken.

