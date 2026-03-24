Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Wohnung, Kennzeichendiebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Großerlach: Diebstahl aus Wohnung

Am Dienstag, zwischen 10:45 Uhr und 10:55 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über eine offene Balkontür in eine Wohnung im Amselweg. Als eine Bewohnerin zurück in die Wohnung kam, überraschte sie den Unbekannten und sprach diesen an. Der Unbekannte fragte nach Essen und ging dann. Später stellte die Geschädigte fest, dass Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobereichs fehlte. Der unbekannte Täter wird als 25-30 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 160-165 cm groß und hatte schwarze kurze Haare und einen kurzen Bart. Er war sehr schlank und war komplett schwarz gekleidet. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Winnenden: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Diebe haben am Dienstag, zwischen 07:45 Uhr und 10:00 Uhr die amtlichen Kennzeichen eines in der Max-Eyth-Straße geparkten Kia Sorento abmontiert und entwendet. Das polnische Kennzeichen lautet "EL 5JA78". Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 6940.

Weinstadt: Unfall

Am Dienstag, gegen 08:00 Uhr kollidierte ein 22-jähriger LKW-Fahrer in der Cannonstraße beim Wenden mit einem hinter ihm verkehrsbedingt wartenden VW-Golf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell