Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Dasing - Am Mittwoch (11.03.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Winterhofstraße.

Gegen 16.45 Uhr betrat die Bewohnerin das Anwesen. Hierbei bemerkte sie die zwei Unbekannten. Diese verließen über den Garten das Haus. Vor dem Haus wartete bereits ein dritter Unbekannter mit einem schwarzen Kleinwagen mit ausländischer Zulassung. Die Unbekannten flüchteten anschließend. Der Sachschaden wird auf rund 30 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell