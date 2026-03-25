POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet
Aalen (ots)
Ellwangen-Haisterhofen: Vorfahrt missachtet
Rund 40.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr bei Haisterhofen ereignete. Ein 61 Jahre alter Fiat-Fahrer fuhr von der K3318 kommend in die L1029 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen BMW-Fahrers. Die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
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