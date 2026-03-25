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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Ellwangen-Haisterhofen: Vorfahrt missachtet

Rund 40.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr bei Haisterhofen ereignete. Ein 61 Jahre alter Fiat-Fahrer fuhr von der K3318 kommend in die L1029 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen BMW-Fahrers. Die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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