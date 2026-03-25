POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots) - Großerlach: Diebstahl aus Wohnung Am Dienstag, zwischen 10:45 Uhr und 10:55 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über eine offene Balkontür in eine Wohnung im Amselweg. Als eine Bewohnerin zurück in die Wohnung kam, überraschte sie den Unbekannten und sprach diesen an. Der Unbekannte fragte nach Essen und ging dann. Später stellte die Geschädigte ...

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