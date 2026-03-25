Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verstoß Waffengesetz, Unfall und Unfallflucht, Containeraufbruch, Verkehrskontrolle Sulzbacher Steige, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Verstoß Waffengesetz

Am Dienstag, gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei eine Personengruppe in der Manfred-von-Ardenne-Allee gemeldet. Aus dieser Gruppe soll mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen worden sein. Durch die Polizei konnte vor Ort eine etwa 14-köpfige Personengruppe angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte im Rucksack eines 18-Jährigen eine Schreckschusspistole und bei einem anderen 18-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden werden. Die Waffen wurden sichergestellt. Beide jungen Männer müssen nun mit Strafverfahren rechnen.

Sulzbach an der Murr: Verkehrskontrollen an der Sulzbacher Steige

Am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) führte die Verkehrspolizei Backnang Verkehrskontrollen auf der Sulzbacher Steige durch. Hierbei wurden insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Drei der Verstöße wurden durch Autofahrer, vier durch Motorradfahrer begangen. Zwei der Motorradfahrer erwartet ein Fahrverbot. "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer, der mit 118 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. Die Sulzbacher Steige wird auch im Jahr 2026 im besonderen Blickpunkt der Polizei stehen.

Winnenden-Schelmenholz: Reifen zerstochen

Am Dienstag zwischen 3:30 Uhr und 16:30 Uhr wurden drei Reifen eines Lancia, der in der Straße Burgeräcker geparkt war, zerstochen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Radfahrer streift Pkw und flüchtet

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Dienstag gegen 13:45 Uhr die Danziger Straße und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand haltenden Skoda. Im Anschluss an den Unfall fuhr der Radfahrer unerlaubt weiter. Er wird als Mann zwischen 50 und 65 Jahren von schlanker Statur und mit Drei-Tage-Bart beschrieben. Zur Unfallzeit war er schwarz gekleidet, trug eine ovale Sonnenbrille, einen grauen Helm und war mit einem schwarzen Fahrrad (vermutlich Mountainbike) unterwegs. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Container aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 16:30 Uhr wurde in der Straße Im Ruckgraben ein Lagercontainer aufgebrochen und aus diesem verschiedenes DJ- und Eventequipment wie Mischpulte, Verstärker, Lichttechnik und Kabel im Wert von ca. 15.000 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Zeugenhinweise.

Murrhardt-Fornsbach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine 28 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 15:15 Uhr die L 1066 aus Murrhardt kommend in Richtung Fichtenberg und wollte nach links in die Brückenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 28.000 Euro geschätzt.

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