LPI-J: Zusammenstoß mit E-Scooter
Jena (ots)
Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einer Radfahrerin kam es Montagnachmittag in der Oberaue in Jena. Die 25-jährige Scooterfahrerin befuhr einen Radweg in Richtung Stadtzentrum und wollte nach links in Richtung Stadion abbiegen. Dabei übersah sie die ihr entgegenfahrende 77-jährige Radfahrerin und es kam zur Kollision. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell