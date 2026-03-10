Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit E-Scooter

Jena (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einer Radfahrerin kam es Montagnachmittag in der Oberaue in Jena. Die 25-jährige Scooterfahrerin befuhr einen Radweg in Richtung Stadtzentrum und wollte nach links in Richtung Stadion abbiegen. Dabei übersah sie die ihr entgegenfahrende 77-jährige Radfahrerin und es kam zur Kollision. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

