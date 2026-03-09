Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sensibilisierung zu versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser

Jena (ots)

Am Mittwoch, dem 11.02.2026 und am Samstag, dem 28.02.2026 wurde die Polizei zu versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser in Jena-Winzerla, Im Planer gerufen. Der oder die Täter versuchten, jeweils mittels Gewaltanwendung die Terassentür zu öffnen. In einem Fall waren die Bewohner zum Tatzeitpunkt zu Hause. Die Polizei ruft zu Aufmerksamkeit im Wohnumfeld auf. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen oder Opfer eines Einbruchs bzw. eines Einbruchsversuchs geworden sind, wählen Sie sofort den Notruf 110.

Setzen Sie sich keiner Gefahr aus, wenn der oder die Täter oder verdächtige Personen noch vor Ort sind.

Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie auf der Internetseite www.k-einbruch.de.

Darüber hinaus kann die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Jena über die E-Mail-Adresse beratungsstelle.jena@polizei.thueringen.de kontaktiert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell