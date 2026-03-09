LPI-J: Kind ohne Helm und ohne Führerschein
Weimar / Weimarer Land (ots)
Sonntagnachmittag meldete ein besorgter Anwohner, dass auf einem Supermarktparkplatz in Weimar, augenscheinlich ein Kind auf einem Pocketbike ohne Helm herumfährt. Die hinzugerufene Polizei konnte eine 32-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Kind feststellen. Das Kind fuhr tatsächlich ohne Helm auf dem Pocketbike, was eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen kann. Für ein Fahrzeug dieser Art benötigt man eine Fahrerlaubnis der Klasse AM sowie einen für das Fahrzeug gültigen Versicherungsschutz. Die Mutter erwartet nun eine Anzeige.
