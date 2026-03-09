PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind ohne Helm und ohne Führerschein

Weimar / Weimarer Land (ots)

Sonntagnachmittag meldete ein besorgter Anwohner, dass auf einem Supermarktparkplatz in Weimar, augenscheinlich ein Kind auf einem Pocketbike ohne Helm herumfährt. Die hinzugerufene Polizei konnte eine 32-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Kind feststellen. Das Kind fuhr tatsächlich ohne Helm auf dem Pocketbike, was eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen kann. Für ein Fahrzeug dieser Art benötigt man eine Fahrerlaubnis der Klasse AM sowie einen für das Fahrzeug gültigen Versicherungsschutz. Die Mutter erwartet nun eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 11:02

    LPI-J: Schmiererei an Gaststätte

    Saale-Holzland (ots) - Ein Mittarbeiter einer Gaststätte in Rothenstein meldete der Polizei Sonntagmittag ein Graffiti. Im Zeitraum von Samstagabend zu Sonntagmittag beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Gaststätte. Die Schmiererei erstreckt sich auf einer Länge von über 11 Metern. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:01

    LPI-J: Fahrradtour endet mit Verletzung

    Saale-Holzland (ots) - Einen Ausflug zum Frauentag machten Sonntagnachmittag zwei jugendliche Fahrradfahrer in Stadtroda. Dabei fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache, dem vor ihr fahrenden 16-Jährigen auf und stürzt in der Folge. Beide Radfahrer trugen keinen Fahrradhelm, sodass sich die Geschädigte Verletzungen am Kopf zuzog. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:00

    LPI-J: Betrunken am Teich

    Saale-Holzland (ots) - Ein besorgter 52-Jähriger meldete der Polizei Sonntagnachmittag eine augenscheinlich betrunkene und nur mit einer Unterhose bekleidete, Person in Eisenberg. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Person feststellen. Der 45-jährige Mann versuchte wiederholt in den am Einsatzort befindlichen Teich baden zu gehen. Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen in den Abendstunden sowie des scheinbar willen ausschließenden Zustandes des Mannes wurde er zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren