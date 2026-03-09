LPI-J: Pedelec gestohlen
Weimar / Weimarer Land (ots)
Den Diebstahl seines Pedelec meldete ein 58-Jähriger Sonntagmorgen der Polizei in Weimar. Unbekannte Täter durchtrennten im Zeitraum von Samstagmittag auf Sonntagmorgen das Fahrradschloss des an einem Fahrradständer angeschlossenen Pedelec und verschwanden anschließend mit dem Beutegut im Wert von 500 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.
