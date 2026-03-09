LPI-J: Schmiererei an Gaststätte
Saale-Holzland (ots)
Ein Mittarbeiter einer Gaststätte in Rothenstein meldete der Polizei Sonntagmittag ein Graffiti. Im Zeitraum von Samstagabend zu Sonntagmittag beschmierten unbekannte Täter die Fassade der Gaststätte. Die Schmiererei erstreckt sich auf einer Länge von über 11 Metern. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.
