LPI-J: Fahrradtour endet mit Verletzung
Saale-Holzland (ots)
Einen Ausflug zum Frauentag machten Sonntagnachmittag zwei jugendliche Fahrradfahrer in Stadtroda. Dabei fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache, dem vor ihr fahrenden 16-Jährigen auf und stürzt in der Folge. Beide Radfahrer trugen keinen Fahrradhelm, sodass sich die Geschädigte Verletzungen am Kopf zuzog. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch betreut.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell