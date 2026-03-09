PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradtour endet mit Verletzung

Saale-Holzland (ots)

Einen Ausflug zum Frauentag machten Sonntagnachmittag zwei jugendliche Fahrradfahrer in Stadtroda. Dabei fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache, dem vor ihr fahrenden 16-Jährigen auf und stürzt in der Folge. Beide Radfahrer trugen keinen Fahrradhelm, sodass sich die Geschädigte Verletzungen am Kopf zuzog. Sie wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch betreut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

