LPI-J: Hotel beschmiert
Weimar / Weimarer Land (ots)
Buchstaben mit schwarzer Farbe brachten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagnachmittag auf Sonntagmorgen an der Hauswand eines Hotels an. Die Schmiererei erstreckt sich über eine Fläche von über ein Meter mal drei Meter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.
