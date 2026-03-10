LPI-J: Staubsauger aufgebrochen

Jena (ots) - Am Mittwoch, dem 11.02.2026 und am Samstag, dem 28.02.2026 wurde die Polizei zu versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser in Jena-Winzerla, Im Planer gerufen. Der oder die Täter versuchten, jeweils mittels Gewaltanwendung die Terassentür zu öffnen. In einem Fall waren die Bewohner zum Tatzeitpunkt zu Hause. Die Polizei ruft zu Aufmerksamkeit im Wohnumfeld ...

