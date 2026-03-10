LPI-J: Staubsauger aufgebrochen
Jena (ots)
Ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Norden Jenas meldete der Polizei Montagmorgen einen aufgebrochenen Staubsauerautomaten. Unbekannte Täter brachen das Tatobjekt in einem Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagfrüh gewaltsam auf und entwendeten das Beutegut von bisher unbekannter Höhe. Durch den Aufbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung weiterer Tatumstände wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell