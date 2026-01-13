Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nothammer auf Bus geworfen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer bislang unbekannten Person, die einen Notfallhammer auf einen Linienbus in Bismarck geworfen haben soll.

Am Montag, 12. Januar 2026, fuhr der Gelenkbus gegen 18.15 Uhr auf der Erdbrüggenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr, als der Fahrer in Höhe der Grünstraße einen Knall hörte. An der nächsten Bushaltestelle hielt der 60-jährige Herner an und sah sich den Bus an. Dabei stellte er fest, dass eine Scheibe im hinteren Bereich des Busses beschädigt war. Zwischen den Scherben fand er zudem einen Nothammer.

Außer dem Busfahrer befanden sich keine Fahrgäste im Bus, der auf seiner üblichen Linienfahrt war, sodass niemand verletzt wurde.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten den Nothammer sicher. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, die mutmaßlich den Hammer auf den fahrenden Bus geworfen hat.

Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 8212 oder der 0209 365 8240.

