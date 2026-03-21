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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch +++ versuchter Automatenaufbruch

Cuxhaven (ots)

Otterndorf - Wohnungseinbruch

Am Freitag, 20.03.2026, ca. 07:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kleinen Dammstraße ein. Während der Suche nach Diebesgut wurde die Person von der anwesenden Hausbewohnerin überrascht und flüchtete daraufhin unerkannt.

+++

Cuxhaven / Altenbruch - versuchter Automatenaufbruch Am Samstag, 21.03.2026, ca. 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten Am Markt aufzubrechen. Hierbei wurde offenbar ein Winkelschleifer benutzt, durch dessen Lautstärke Anwohner aufwachten und die Polizei verständigten. Die Personen konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen.

Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721 5730 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven,
i.A. Anders-Mercier, PHK
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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