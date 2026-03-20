Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kontrolle von Großraum- und Schwertransporten auf der BAB27 - Vier Fahrzeuge kontrolliert, alle durften nicht weiter fahren (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. In der Nacht zum heutigen Freitag (20.03.2026) kontrollierten speziell ausgebildete Beamte des Polizeikommissariats Geestland erneut mehrere Großraum- und Schwertransporte an verschiedenen Stellen auf der BAB27 im Bereich Loxstedt.

Insgesamt wurden vier Fahrzeugkombinationen kontrolliert und alle vier durften nach der Kontrolle ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Bei Großraum- und Schwertransporten müssen entsprechende Genehmigungen vorliegen, da diese die sonst gültigen Höchstgrenzen für Abmessungen und Gewichte der Straßenverkehrszulassungsordnung überschreiten. Diese Genehmigungen definieren verschiedene Parameter sehr detailliert, geben also Höchstgrenzen z.B. für Achslasten, Gesamtgewicht, Fahrzeughöhe -länge und -breite und unter anderem eine bestimmte Fahrtstrecke vor.

Bei zwei Transporten waren mehrere Achslasten überschritten. Bei den anderen beiden Transporten waren Achslasten überschritten und zusätzlich war auch das Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination überschritten. Die Fahrzeuge befanden sich also außerhalb ihrer zusätzlich genehmigten Grenzen.

Ein Fahrzeug hatte darübinerhinaus einen technischen Defekt. Eine der Achsen war "geliftet", was bedeutet, dass diese hydraulisch hochgefahren und damit nicht belastet wird. Damit steigt die Last der anderen Achsen des Fahrzeugs zusätzlich entsprechend an.

Allen Fahrzeugführern wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugführer und -halter müssen mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. Zusätzlich müssen durch die Transportfirmen neue Genehmigungen beantragt werden, um die Transporte zulässig durchführen zu können.

Bei solchen Kontrollen wird auch das Verfahren einer so genannten "Vermögensabschöpfung" angeregt. Dabei sollen potentielle Gewinne der Transportfirmen, die nicht zulässige Transporte durchführen, abgeschöpft werden. Diese Beträge liegen regelmäßig im mittleren bis hohen, vierstelligen Eurobereich oder sogar darüber.

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