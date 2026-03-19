Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Minibagger entwendet ++ 3 Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Unfälle mit verletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Minibagger entwendet

Cadenberge. In der Zeit von Samstag, 14.03.2026, und Montag, 16.03.2026, haben unbekannte Täter einen Minibagger im Wert von 40.000 Euro entwendet. Der Bagger war auf dem Parkplatz in der Stader Straße 9 (ehemals KIK) in Cadenberge verschlossen abgestellt gewesen. Zeugen, die im Tatzeitraum Personen und/oder Fahrzeuge, eventuell Tieflader, bemerkt haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei in Hemmoor unter 04771-6070.

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Wohnungseinbruchdiebstahl

Hagen i.Br.. In der Zeit von Sonntag, 15.03.2026, etwa 12 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, etwa 17.30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus im Döhrnweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand Silberbesteck. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

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Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Am Mittwochnachmittag, 18.03.2026, zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Borschersstraße in Altenwalde ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Entwendet wurde Schmuck, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Borchersstraße aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

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Tageswohnungseinbruch

Wurster Nordseeküste/Midlum. Am Mittwochnachmittag, 18.03.2026, zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße Sorthum ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Diebesgut und Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Sorthum aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Geestland unter 04743-9280.

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Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

BAB27/Bremerhaven. Am 18.03.2026, gegen 04:40 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland einen 29-jährigen Bremerhavener auf der BAB 27. Hierbei stellte sich heraus, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand. Daher wurden Zulassungsbescheinigung und Kennzeichen entsiegelt. Außerdem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

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Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Geestland / Debstedt. Am 18.03.2026, gegen 10 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Geestländer mit seinem PKW VW den Reiterweg und wollte nach links auf die Bahnhofsallee abzubiegen. Hierbei übersah dieser einen bevorrechtigten 34-jährigen Geestländer in einem PKW Hyundai. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 22.500 EUR.

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Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB27/Bremerhaven. Am 18.03.2026, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Esens die BAB27 mit seinem PKW Renault in Richtung Cuxhaven. Auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum stockte der Verkehr, was der 36-Jährige zu spät erkannte und auf den PKW Ford einer 57-jährigen aus Lilienthal auffuhr. Dieser wird auf den PKW VW eines 64-jährigen Geestländers geschoben. Durch den Zusammenstoß werden die 57-Jährige sowie ihr 62-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der PKW Renault sowie PKW Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Autobahn kurzfristig vollgesperrt werden.

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