POL-CUX: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven
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Cuxhaven (ots)
LK Cuxhaven. In der Anlage die Pressemitteilung zur diesjährigen polizeilichen Kriminalstatistik. Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle.
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Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-104
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
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