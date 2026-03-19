POL-CUX: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Altenwalde. Ab ca. 15:00 Uhr üben Polizeikräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven an der Geschwister-Scholl-Schule in Altenwalde. Hierzu sind mehrere Einsatzkräfte mit mehreren Polizeifahrzeugen vor Ort. Das Vorgehen ist mit allen Behörden und der Schulleitung abgesprochen. Es besteht ...

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