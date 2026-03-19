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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Cuxhaven

Ein Dokument

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven. In der Anlage die Pressemitteilung zur diesjährigen polizeilichen Kriminalstatistik. Für Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-104
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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