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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen auf der B73 im Bereich Altenbruch (Foto im Anhang)

POL-CUX: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen auf der B73 im Bereich Altenbruch (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Altenbruch/B73. Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bundesstraße 73 zwischen Cuxhaven und Altenbruch zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Cuxhavener kam hierbei mit seinem PKW, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen.

Der Mann war vor Ort zunächst nicht ansprechbar und wurde in eine Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum derzeitigen Gesundheitszustand liegen aktuell nicht vor.

Für die Rettungsmaßnahmen war die B73 etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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