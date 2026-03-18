Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Stotel (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Dienstag (17.03.2026) kam es gegen 09:00 Uhr auf der Burgstraße in Stotel zu einem Unfall zwischen zwei PKW.

Ein 80-jähriger Loxtedter war mit seinem PKW MBW hierbei frontal mit dem PKW Hyndai einer 61-jährigen Loxstedterin kollidiert. Ihr PKW war durch Zusammestoß in einen nahegelegenen Vorgarten geschleudert worden.

Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt, Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass beim 80-jährigen Unfallverursacher vorher bekannte, gesundheitliche Gründe unfallursächlich gewesen sein könnten.

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