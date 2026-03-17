Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Midlum - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Morgen des 17.03.2026 wurden der Polizei Geestland zwei Einbrüche in Midlum gemeldet. Bei einer Tat im Dwarsweg nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus zu verschaffen. Die Räume wurden nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Unter anderem wurde wurde ein Tresor entwendet, der in einem Feldweg zwischen Krempeler und Wanhödener Weg aufgefunden wurde.

Eine zweite Tat ereignete sich in der Lancken-Granitz-Straße. Hier drang unbekannte Täter über ein Fenster ins zur Zeit unbewohnte Wohnhaus ein und durchsuchte dieses ebenfalls nach geeignetem Diebesgut. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 16. und dem 17.03.2026 liegen. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die in dieser Sache verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell