Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Baggerzubehör in Hemmoor - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Zwischen dem 13.03.2026 und dem 16.03.2026 kam es auf einer Baustelle an der Lamstedter Straße in Hemmoor zu einem Diebstahl von Baggerzubehör. Nach ersten Ermittlungen haben unbekannte fachgerecht ein Anbauteil abmontiert und dieses entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

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