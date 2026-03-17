Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Wasserwerker in Cuxhaven - Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (16.03.2026) meldete eine 75-jährige Anwohnerin in der Lappestraße in Cuxhaven, dass soeben bei ihr augenscheinlich falsche Wasserwerker in der Wohnung gewesen wären.

Diese hatten sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft und hätten dort in einem Moment der Unaufmerksamkeit Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt.

Entsprechende Betrugsmaschen kommen leider immer wieder vor. Die Polizei rät daher:

- Seien Sie bei Haustürgeschäften IMMER skeptisch.

- Seriöse Handwerksbetriebe klingeln nicht an Haustüren und fragen nach Arbeit.

- Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die Sie auch selber beauftragt haben.

- Gleiches gilt für Mitarbeitende von Versorgungswerken. Fragen Sie telefonisch beim entsprechenden Versorger nach, lassen Sie sich Ausweise zeigen und verweigern Sie bei Ungewissheit den Zutritt zu ihrem Haus oder ihrer Wohnung. Seriöse Mitarbeitende sind entsprechend geschult und haben Verständnis für Unsicherheit.

- Rufen Sie im Zeifel die Polizei.

- Viele weitere Tipps finden Sie z.B. unter www.polizei-beratung.de

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