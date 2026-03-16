Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des Kommissariats Geestland am Wochenende

Cuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste/BAB27. Am vergangenen Wochenende kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland zu mehreren Verkehrsunfällen.

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Freitag (13.03.2026) gegen 14:00 Uhr beabsichtigt ein 10-jähriges Kind in Dorum die Alsumer Straße zu überqueren. Hierbei lief das Kind hinter haltenden PKW hindurch und übersah einen von rechts kommenden 38-jährigen aus der Wurster Nordseeküste mit seinem PKW Opel. Trotz eines Ausweichmanövers des 38-Jährigen kam es zur Kollision mit dem Kind. Das Kind verletzt sich gkücklicherweise nur leicht.

Loxstedt/BAB27. Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Autobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Stotel. Ein 41-jähriger Bremer fuhr mit seinem PKW VW auf den PKW BMW eines 30-jährigen Bremers auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und es entstand geringer Sachschaden an beiden PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Cuxhaven/BAB27. Am Freitag gegen 23:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger aus Achim mit seinem PKW Honda auf den PKW Audi eines 44-jährigen Cuxhavener auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich auch hier heraus, dass der 21-jährige Fahrer des PKW Honda nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Geestland/Großenhain. Am Sonntag (15.03.2026) gegen 16:00 Uhr kam ein 50-jähriger aus Steinau kurz hinter dem Ortsausgang Großenhain mit seinem PKW Audi nach links von der Fahrbahn ab. Der 50-jährige habe einem Hasen ausweichen wollen. Der PKW kollidierte hierdurch mit einem Baum. Der Fahrzeugführer und sein 16-jähriger Sohn wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7.000 Euro.

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