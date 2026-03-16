Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach schwerem Verkehrsunfall auf der B71 - Vollsperrung aufgehoben (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Kirchwistedt/B71. Wie berichtet kam es heute zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirchwistedt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 59-jähriger Mann aus Ovelgönne mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden LKW eines 67-jährigen Mannes aus Delmenhorst.

Durch die heftige Kollision wurde der Mann aus Ovelgönne in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt nach derzeitgem Stand schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sein Beifahrer, ein 22-jähriger Mann aus Brake sowie der Mann aus Delmenhorst wurden leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen bis mittleren, 6-stelligen Eurobereich liegen.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn war diese bis ca. 11:40 Uhr voll gesperrt. Es kam, auch aufgrund des Berufsverkehrs, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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