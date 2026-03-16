Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B71 - Frontalkollision von zwei LKW - zwei Personen verletzt - Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Kirchwistedt/B71. Am heutigen Montagmorgen (16.03.2026) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B71 zwischen Beverstedt und Kirchwistedt. Hier kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei LKW. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt, einer davon schwer.

Die Fahrbahn ist derzeit für die Arbeiten der Einsatzkräfte voll gesperrt. Die Sperrung wird aufgrund der aufwändigen Bergung der Fahrzeuge noch einige Zeit andauern.

Es wird nachberichtet.

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