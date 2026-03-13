PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsverstöße nach kurzer Verfolgungsfahrt im Bereich Hagen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Uthlede. Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) kam es gegen 16:00 Uhr zu einer kurzen Verfolgungsfahrt im Bereich der Hagener Landstraße in Uthlede. Ein 63-jähriger Mann aus Schwanewede versucht zunächst mit seinem PKW mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten, konnte aber schließlich gestoppt werden. Der wahrscheinliche Grund dafür war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren war der genutzte PKW nicht zugelassen. Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die aus einer Diebstahlstat stammten.

Der Mann muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

