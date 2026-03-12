PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer aus Cuxhaven fährt ohne Fahrerlaubnis zur Polizeidienststelle nach Geestland, um Unterlagen abzuholen, die er nach einer vorherigen Fahrt ohne Fahrerlaubnis abgeben musste

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Dienstag (10.03.2026) erschien gegen 16:15 Uhr ein 20-jähriger Cuxhavener auf der Wache des Polizeikommissariats Geestland.

Er gab hierbei an Unterlagen abholen zu wollen, welche nach einer Verkehrskontrolle sichergestellt worden waren.

Die Recherchen ergaben, dass der junge Mann am vergangenen Samstag (07.03.2026) in einer Verkehrskontrolle auf der BAB27 aufgefallen war. Hier hatte er falsche Kennzeichen an einem nicht zugelassenen Fahrzeug montiert. Ebenfalls war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Hier wurde ihm ausdrücklich die Fahrt mit führerscheinpflichten Fahrzeugen untersagt.

Da er am Dienstag erneut mit einem PKW an der Dienststelle in Geestland erschienen war, wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt. Der junge Mann ließ sich schließlich von einem Bekannten abholen, welcher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

